Kotimaa

Koillisesta virtaa Suomeen kylmempää ilmaa – idässä ja pohjoisessa sataa lunta

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sateita tulee etenkin maan länsiosassa. Koillisesta virtaa Suomeen kylmempää ilmaa.Idässä ja varsinkin pohjoisessa sateet ovat laajalti lunta mutta samalla selvästi paikallisempia ja heikkoja. Lapissa on pakkasta. Lounaassa sataa vettä ja keskisessä Suomessa räntää.Torstaina päivälämpötila on Lapissa pari astetta tavanomaista alempi. Yön kuluessa pakkasta tai nollakeliä on etelässä asti.Perjantaina Suomeen virtaa edelleen kylmempää ilmaa pohjoisesta. Pilvisyys on laajalti runsasta, ja tuuli voimistuu varsinkin pohjoisessa. Paikallisia mutta enimmäkseen vähäisiä lumikuuroja voi tulla myös etelässä.Lauantaiaamuna pakkasta voi olla etelässäkin useita asteita. Ilma kylmenee edelleen, ja etelärannikolle ulottuu lumisateita, jotka voivat sakeutua. Muuten on poutaa tai vähäsateista. Vain etelässä on päivällä suojaa.Perjantain kuluessa Britteinsaarille ja vähitellen Ranskan tienoille virtaa huomattavan kylmää ilmaa. Tanskassa on matalapaine, joka lauantaina liikkuu Suomen eteläpuolitse itäkoilliseen.