Kotimaa

Lännen Media: Influenssarokotteet loppuivat kesken

Influenssarokotteet ovat loppuneet tällä viikolla kesken toimitusvaikeuksien takia, kertoo Lännen Media.Rokotteita tulee Suomeen 1,7 miljoonaa annosta kolmessa erässä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) kerrotaan Lännen Medialle, että toimitukset ovat olleet alusta asti pari viikkoa myöhässä.Kuun alussa saapunut ensimmäinen erä on jaettu. Toinen erä tuli maahan viime viikon lopulla, mutta THL:n täytyy vielä tarkastaa se ennen jakelua. THL:stä kerrotaan, että jakelu jatkuu ensi viikolla.Jakelutauon takia esimerkiksi Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa on jouduttu perumaan hoitohenkilökunnan tämän viikon influenssarokotukset.Osa kunnista on aloittanut rokotukset tällä viikolla. THL suosittelee, että rokotukset aloitettaisiin marraskuussa, jotta rokotteet on varmasti ehditty jakaa sairaanhoitopiireihin ja kuntiin.