Kotimaa

Irtisanomiskiistasta tuli koko Suomen riita – tästä laissa on kysymys

Hallituksen

Katso yllä olevalta videolta, mitä mieltä viime viikolla Helsingin kaduilla oltiin poliittisista lakoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Irtisanomisen

Oikeuskäytäntö

Katso alla eilinen video JHL:n lakosta, jolla vastustettiin irtisanomislakia