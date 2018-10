Kotimaa

Syyssää pitää Suomesta tiukasti kiinni: sadetta, syystuulia ja jääpinnoitteisia teitä

Tänään

Katso yltä Forecan videolta, millainen päivä on tulossa.

Tarkkana teillä

Merellä voi myrskytä

Termistä talvea saadaan odottaa