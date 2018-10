Kotimaa

Rekka ja henkilöauto nokkakolaroivat Närpiössä, yksi sairaalaan

Rekka ja henkilöauto nokkakolaroivat Närpiössä, yksi sairaalaan 23.10. 16:49

Pohjanmaalla Närpiössä on tapahtunut henkilöauton ja rekan nokkakolari.

Pelastuslaitoksen mukaan kolaripaikka on valtatiellä 8 muutaman kilometrin päässä Pirttikylästä.



Pelastuslaitos kertoo, että yksi ihminen on viety sairaalahoitoon. Onnettomuuspaikan ohi on järjestetty kiertotie.