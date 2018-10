Kotimaa

Animaatio paljastaa kuinka hyinen ilmamassa vyöryy Suomeen – Etelä-Suomeen jopa -9!

Ilmatieteen

Katso video tulevasta talvisäästä.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005872942.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy