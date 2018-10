Kotimaa

Voimakas matalapaine lähestyy Suomea lounaasta – etelässä ja lännessä luvassa vesisateita

Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä pohjoistuuli voimistuu illalla myrskylukemiin, maan etelä- ja keskiosassa tuulee kohtalaisesti idästä.Päivälämpötila on 4–7 astetta, Kainuussa, Koillismaalla sekä Lapissa 0–4 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään paikoin pakkaselle.Keskiviikkona aamulla sää on maan etelä- ja keskiosassa tuulista, pilvistä ja paikoin myös sateista. Maan pohjoisosassa sää on poutaista. Päivällä sää poutaantuu myös etelässä. Maan länsiosassa sekä Oulun seudulla aurinko näyttäytyy monin paikoin.Päivälämpötila on etelä- ja länsirannikolla hieman yli 5 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa 1–3 astetta, Lapissa -3–+2 astetta.Torstaina sää on epävakaista, maan etelä- ja keskiosassa tulee päivän mittaan sadekuuroja, toisaalta myös aurinko näyttäytyy. Maan pohjoisosassa sää on pilvistä ja pääosin poutaista, Käsivarressa sataa hieman lunta. Päivälämpötila on 0–5, Koillismaalla ja Lapissa -4–0 astetta.