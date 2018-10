Kotimaa

Kolme vangittiin murhasta epäiltyinä – ruumis löytyi Kuortin ABC:ltä

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005872609.html

"Alkoholia oli nautittu"

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiempaa väkivalta- ja päihdetaustaa