Anun työvuoro päiväkodin keittiössä vaihtui vahtivuoroon lakkovahtien partiossa – ”Varmaan joku toinen lämmittää siellä tänään ruoan”

Anun työvuoro päiväkodin keittiössä vaihtui vahtivuoroon lakkovahtien partiossa – "Varmaan joku toinen lämmitt

Yllä olevalla videolla IHL:n lakkovahdit hoitavat tehtäväänsä ja kommentoivat lakkoa.

”Tsemppiä meille on lähinnä toivotettu”





”Me taistelemme lastenkin puolesta”





Lakkovahti ei saa menettää malttiaan

Lakko päättyy tiistaina klo 24