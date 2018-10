Kotimaa

Seitsemän miestä hyökkäsi mieskolmikon kimppuun bussipysäkillä Turussa

Turku Poliisi tutkii Turun sunnuntai-iltapäivän tapahtumia kolmena pahoinpitelynä.

Poliisi sai sunnuntaina kello yhden jälkeen iltapäivällä hätäkeskukselta tehtävän Kardinaalinkadulle Halisiin. Ilmoituksen mukaan miesten välille on syntynyt Kardinaalinkadulla tappelu ja yhdeltä tulee päästä verta.



Vuosina 1977, 1983 ja 1985 syntyneet kantasuomalaiset miehet kertoivat poliisipartiolle, että he olivat tulleet linja-autolla Halisiin ja jääneet kyydistä Paavinkadun linja-autopysäkillä. Samalla seitsemän ulkomaalaisen näköistä miestä hyökkäsi heidän kimppuunsa.



Hyökkääjät kaatoivat miehet maahan ja alkoivat potkia ja hakata heitä. Tekijät seurasivat uhreja rappukäytävään missä he heittivät yhden miehen päälle polkupyörän ja lasisen purkin. Yksi uhreista sai vertavuotavan haavan päähänsä.



Uhrit eivät osanneet nimetä tekijöitä. Uhrit eivät myöskään tienneet syytä pahoinpitelyyn. Poliisilla ei ole tarkempaa tuntomerkkejä tekijöistä. Tapauksen mahdollisia silminnäkijöitä pyydetään ilmoittamaan havaintojaan sähköpostiosoitteeseen: vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.