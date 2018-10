Kotimaa

Kuortin ABC:ltä löytynyt ruumis on tunnistettu – poliisi kaipaa havaintoja kuvan autosta

Rikoksen uhrin henkilöllisyys on varmentunut joutsalaiseksi 35-vuotiaaksi mieheksi. Poliisin kiinniottamista henkilöistä yksi on vapautettu kuulustelujen jälkeen.





Kuortin ABC:n läheisyydestä löytyi torstai-iltana aikuisen miehen ruumis. Poliisi uskoo murhan tapahtuneen noin tunnin ajomatkan päässä Kuortista sijaitsevassa yksityisasunnossa. Epäillyn murhan tekotapaa ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen. Perjantaina poliisi kertoi ottaneensa kiinni neljä miestä, joiden epäillään syyllistyneen tekoon.Maanantaina puolilta päivin poliisi tiedotti, että kiinniotetuista henkilöistä yksi on vapautettu kuulustelujen jälkeen. Kolmea henkilöä epäillään edelleen murhasta ja heidän vangitsemistaan käsitellään tänään Keski-Suomen käräjäoikeudessa.Poliisi ei ole vielä ottanut kantaa siihen, miksi rikosnimikkeenä on murha eikä tappo. Uhri löytyi Kuortin ABC:n läheisyydestä ulkotiloista. Ruumislöytöä seurannutta poliisioperaatiota oli avustamassa myös Puolustusvoimat.Poliisi pyytää tapahtumaan liittyen havaintoja valkoisesta Ford Transit -merkkisestä pakettiautosta, joka on liikkunut Leivonmäki–Kuortti välillä 18. lokakuuta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 050 456 0471 tai sähköpostilla vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.