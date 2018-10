Kotimaa

Lakko murskasi Elsin ja Tertun jumppa­haaveet Oulussa: ”Pääministeri saisi heittää höpötykset pois!”

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005872327.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/oulun-seutu/art-2000005870089.html