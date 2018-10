Poliisi: Mies yritettiin tappaa Sokoksen parkkihallin käytävässä Joensuussa – havaintoja tapahtumista kaivataan

Kotimaa

Poliisi: Mies yritettiin tappaa Sokoksen parkkihallin käytävässä Joensuussa – havaintoja tapahtumista kaivataa

Joensuun poliisi tiedottaa tutkivansa lauantain 20. lokakuuta ja sunnuntain 21. lokakuuta välisenä yönä tapahtunutta epäiltyä tapon yritystä Joensuun keskustassa.Tarkempi tapahtumapaikka on Joensuun keskustassa Torikadulla Sokoksen parkkihallin rappukäytävässä. Kyseiseen rappukäytävään on käynti parkkihallista. Tämän hetken tietojen perusteella epäilty teko on tapahtunut kello 3–4 aikaan aamuyöllä.Tapahtumassa 24-vuotias joensuulainen mies on saanut teräaseella aiheutetun vakavan vamman kehoonsa. Tekijästä ei tässä vaiheessa ole tietoa.Poliisi pyytää kansalaisilta havaintoja Joensuun keskustasta kyseisen parkkihallin rappukäytävästä ja sen lähistöltä, jotka voivat liittyä kuvattuun tapahtumaan.Havainnot ja vihjeet voi ilmoittaa suoraan tapausta tutkivalle rikostutkijalle numeroon 029 545 5868 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.