Kotimaa

Voimakkaat tuulet raivoavat huomenna – kovimmat varoitukset kolmeen maakuntaan

Maanantaiaamuna kannattaa pitää huivista kiinni maan etelä- ja keskiosissa, kun voimakkaat tuulet raivoavat. Tuulet myös tuovat mukanaan sateita.Tuulien voimistuminen johtuu matalapaineesta, jonka Ilmatieteen laitos ennusti menevän Suomen yli maanantain vastaisen yön ja maanantaiaamun aikana. Tuulivaroituksia on voimassa maan etelä- ja keskiosassa.– Kovimmat varoitukset on annettu Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueille, joissa tuulen nopeus puuskissa voi olla 20 metriä sekunnissa. Muualla etelä- ja keskiosassa tuulen nopeus puuskissa voi puolestaan olla 15 metriä sekunnissa, kertoi päivystävä meteorologi Mikko Laine Ilmatieteen laitoksesta.Tuulet tyyntyvät vähitellen niin, että maanantaina aamupäivällä tilanne alkaa olla jo ohi. Selkeneminen alkaa lännestä ja siirtyy vähitellen itää kohti. Päivällä sää onkin jo enimmäkseen poutaista.Lämpötilat päivällä ovat etelässä kymmenisen astetta ja maan keskiosassa hieman vähemmän. Lapissa lämpöasteita on noin viisi, Pohjois-Lapissa vain muutama aste.Sää kylmenee päivä päivältäKeskiviikkona maan etelä- ja keskiosien yli kulkee toinen matalapaine, joka tuo jälleen tullessaan vesisateita.Viikon edetessä sää alkaa Laineen mukaan päivä päivältä hieman kylmetä.– Loppuviikolla päivälämpötilat saattavat etelässäkin olla enää viitisen astetta. Lisäksi yöpakkasia voi tiistaiyöstä eteenpäin olla etelässäkin, Laine sanoo.Lapissa päivälämpötilat keikkuvat loppuviikolla nollan tienoilla, Pohjois-Lapissa saatetaan olla jopa pakkasen puolella.Loppuviikolla voidaan Laineen mukaan saada pieniä lumikuuroja aina Keski-Suomea myöten.