Kotimaa

Lakon vaikutukset vaihtelevat ympäri maata – eväät on pakattava reppuun esimerkiksi Turussa ja Jyväskylässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS kertoi aiemmin 12 kohdasta, joiden kautta lakko voi suomalaisten elämään vaikuttaa.Lakon vaikutukset vaihtelevat paikkakunnittain. Lakkoon vaikuttavat toimet on päätetty JHL:n aluetoimistoissa.Tässä lista lakon vaikutuksista joidenkin suurimpien kaupunkien osalta.– Jyväskylä: Kouluissa ja päiväkodeissa ei ole lainkaan normaalia lounasta, vaan kaupunki on pyytänyt vanhempia laittamaan lapsille omat eväät mukaan. Hätäruokaa, kuten leipää ja mehukeittoa, on kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa niitä varten, joilta eväät puuttuvat. Ruokahuolto toimii ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa laitoksissa, kuten keskussairaalassa, terveyskeskussairaalassa ja palvelutaloissa. Myös kotiin kuljetettavat ateriat valmistetaan normaalisti. Kaupungin liikuntapaikat on pääosin suljettu.– Tampere: Osassa päiväkodeista lämmin ruoka tarjotaan normaalisti, osassa on tarjolla välipalamaisia eväitä ja lounaaksi puuroa. Erikoisruokavalion mukaisia aterioita ei tarjoilla, vaan silloin pitää olla mukana lämpimässä säilyvät eväät. Osassa kouluista ateriat toimitetaan normaalisti erikoisruokavalioita myöten, osassa kannattaa ottaa mukaan lämpimässä säilyvät eväät, mutta täydennykseksi on välipalaa. Päiväkotien ja koulujen tilanne on listattu kaupungin sivuilla. Lakko ei vaikuta sairaaloiden, vanhainkodin, asumis- ja kotiateriapalveluiden sekä erilaisten erityisryhmien kuten kehitysvammaisten ateriapalveluihin. Myös ikäihmisten palvelukeskusten ravintolat ovat toiminnassa. Osa kirjastoista on kiinni.– Turku: Ruokapalveluja tuottavan Arkean mukaan lakon aikana aterioita ei pystytä toimittamaan kouluihin ja päiväkoteihin. Vanhempia pyydetään pakkaamaan lapsille eväät mukaan. Sairaaloissa, vanhustenhoidon ja hoivan yksiköissä sekä kotipalveluissa ateriat tarjotaan normaalisti. Lakko vaikuttaa Turussa myös Arkean siivous- ja kiinteistönhoitopalveluihin.– Espoo: Osaan kouluista toimitetaan kevyt evästarjoilu ilman erityisruokavalioita ja osassa saattaa olla lounasta riippuen siitä, mikä yritys ruuan toimittaa. Sunnuntaina ruokahuollon laajuus eri kouluissa ja päiväkodeissa oli kuitenkin vielä auki, joten kaikkia koululaisten ja päiväkotilasten vanhempia pyydetään varautumaan eväillä. Hoivapalvelujen ruokahuolto toimii normaalisti ja kotiateriat toimitetaan. Palvelutalojen ja terveyskeskusten lounasravintoloita on kuitenkin kiinni. Kirjastot ja liikuntatilat ovat auki lukuun ottamatta Kannusillanmäen liikuntatiloja, jotka ovat kiinni.– Vantaa: Osassa päiväkodeista ateriat tarjotaan normaalisti, osassa ei. Koulut ja päiväkodit on listattu kaupungin sivuilla. Listaan voi kuitenkin tulla viime hetken muutoksia, joten kaupunki suosittelee pakkaamaan kaikille lapsille lämpimässä säilyvät eväät. Suurimman päiväkoteihin ja kouluihin ruokaa toimittavan yhtiön Vantin mukaan noin puolessa sen vastuulla olevista kouluista ruoan saa normaalisti ja päiväkodeista vajaassa puolessa.Sairaaloissa, kotihoidossa, hoivakodeissa, palvelutaloissa, toimintakeskuksissa ja päivätoimintakeskuksissa ruokailu on normaalisti. Uimahallit ovat kiinni.– Oulu: Kouluissa on syyslomaviikko. Kaikkiin päiväkoteihin toimitetaan ateriat, mutta ruokalistoissa saattaa olla muutoksia. Lisäksi kaupunki huomauttaa sivuillaan, että ruoan jakelussa päiväkodeissa sekä jälkien siivoamisessa saattaa olla häiriöitä. Kaupungin mukaan ruoat toimitetaan normaalisti ikäihmisten ja vammaispalveluiden yksiköihin sekä kaupunginsairaalaan. Samoin kotiateriat ikäihmisille toimitetaan tavalliseen tapaan. Kaupungin sisä- ja ulkoliikuntapaikat sekä uimahallit ovat pääsääntöisesti kiinni.