Lotossa yksi täysosuma! Muhkeat miljoonavoitot Helsinkiin, Keski-Suomeen, Kymenlaaksoon ja Varsinais-Suomeen

Loton 6,5 miljoonan euron päävoitto meni lauantaina jakoon viiden osuuden nettiporukan kesken, kertoo Veikkaus tiedotteessaan.Porukkaan kuului kaksi jäsentä Helsingistä, yksi Laukaasta, yksi Kouvolasta ja yksi pieneltä paikkakunnalta Varsinais-Suomesta. Jokainen saa tililleen 1,3 miljoonan euron voiton.Kierroksen oikea rivi on on 1, 9, 11, 13, 29, 30, 39 ja lisänumero 34. Plusnumeroksi arvottiin 23.6+1 oikein -tuloksia löytyi tällä kertaa kolme kappaletta. Voitto-osuus on reilut 70 000 euroa.Ensi viikolla Loton potti on 1,2 miljoonaa euroa.