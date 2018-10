Kotimaa

Toholammilla käynnissä poliisioperaatio – etsitään mahdollisesti aseistautunutta miestä

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija kertoo, että Toholammilla on liikkunut useita poliisipartioita, jotka ovat päivystäneet risteyksissä.Lukija näki lauantai-illalla useita poliiseja, joilla oli suojaliivit yllä, kypärät päässä ja aseet käsissä. Poliisit olivat lukijan mukaan noin parin kilometrin päässä Toholammin keskustasta.– Kun ajelin, niin näin poliiseja luotiliivit ja kypärät päässä. Heillä oli myös aseet, lukija kertoo IS:lle.näki ainakin kolme poliisipartiota ja ambulanssin.Pohjanmaan poliisi tiedotti asiasta lauantai-illalla puoli yhdeksän aikoihin. Poliisi on etsinyt mahdollisesti aseistautunutta miestä maastosta taajama-alueen tuntumassa. Poliisi vahvistaa, että operaatioon on osallistunut useita partioita.Syynä on se, että poliisi sai päivällä ennen yhtä ilmoituksen miehestä, joka olisi uhannut ampuma-aseella entuudestaan tuntemaansa henkilöä yksityisasunnossa Toholammilla.Poliisin mukaan mies oli poistunut pian uhkauksen jälkeen, eikä henkilövahinkoja syntynyt.– Miestä ei ole toistaiseksi etsinnöistä huolimatta tavoitettu, mutta hänen henkilöllisyytensä on poliisin tiedossa, poliisi tiedottaa.Poliisin mukaan ei ole syytä epäillä miehen aiheuttavan vaaraa sivullisille.Päivitetty kello 20.40. Poliisi tiedotti asiasta. Poliisi vahvisti, että se etsii mahdollisesti aseistautunutta miestä.