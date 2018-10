Kotimaa

Savonlinnassa kadonneesta saatiin havainto eilisillalta

Mies oli lähdössä vesille Kerimäen satamasta, josta on kahden järvenselän ylitys hänen kotipaikalleen.

Poliisi on jatkanut Savonlinnassa Puruvedellä kadonneen miehen etsintöjä tänään. Eilisillan ja yön aikana tehdyt etsinnät päättyivät tuloksettomina.



Poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että etsintätöitä ei ole aamulla voitu jatkaa ilmasta käsin, sillä järven yllä oleva sumu haittaa lentämistä.



Poliisin mukaan kadonneesta on saatu luotettava silminnäkijähavainto, jonka mukaan hän olisi eilen illalla kello 18 aikaan ollut lähtemässä Kerimäen satamasta vesille. Miehen kotilaituri on Pihlajaniemessä kahden järvenselän takana.



Poliisi on pyytänyt pelastuslaitosta, järvipelastusta ja lentopelastusseuraa avustamaan etsinnöissä.