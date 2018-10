Kotimaa

Yksi Puulalla kadonneista veneilijöistä löydettiin kuolleena – kaksi kylmettynyttä viety sairaalaan

Puulalla Hirvensalmella perjantaina kadonneet veneilijät on löydetty, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.Kolmesta miehestä yksi löytyi kuolleena ja kaksi kylmettyneenä. Kylmettyneet vietiin sairaalaan.Poliisin mukaan miesten vene oli kaatunut Simpiänselällä. Löytöhetkellä ennen iltakymmentä he olivat olleet kaatuneen veneen varassa järvessä arviolta kahden tunnin ajan.Miehet ja vene löydettiin rantavedestä Komurinsaaren länsipuolelta rantavedestä. Onnettomuudessa kuoli 56-vuotias mies, joka oli kotoisin Kouvolasta.Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.Samanaikaisesti käynnissä on ollut toinen etsintä Puruvedellä Savonlinnassa. Kadonneen miehen etsintä jatkuu edelleen, ja mukana on poliisin lisäksi järvipelastajia, pelastuslaitos ja helikopteri.