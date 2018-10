Kotimaa

Kansanedustaja Eero Lehti joutui erikoiseen kiinteistö­soppaan – ”Mulle se oli suuri yllätys”

Lehti





Todellinen

Kinassa ei ole kyse pikkusummista, vaan sadoistatuhansista euroista. Tarkemmin ottaen Lohjan ydinkeskustassa sijaitsevasta Puu-Anttilan koulurakennuksesta sekä sen tontista ja niiden omistuksesta.Kansanedustaja ja liikemies Eero Lehti https://www.is.fi/haku/?query=eero+lehti (kok) osti kiinteistön 205 000 eurolla viime vuonna. Tai niin hän ainakin yritti.Lehti valtuutti pitkäaikaisen ystävänsä hoitamaan kiinteistökaupat myöhemmin perustettavan yhtiönsä nimiin. Lehti solmi tästä asiasta sopimuksen ystävänsä kanssa.– Hän teki minun valtuuttamana tarjouskilpailussa tarjouksen, Lehti sanoo IS:lle.Hän ei ollut aiemmin tehnyt bisneksiä miehen kanssa.– Mutta olen kyllä tuntenut hänet. Hän oli mun tukimieskin kansanedustajavaaleissa, Lehti selvittää.antoi rahat ystävälleen, joka sopimuksen mukaan maksoi kauppasumman kiinteistön myyneelle Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle. Kaupat lyötiin lukkoon viime vuoden syyskuussa.Ongelmia ilmeni alkuvuodesta, jolloin Lehti menetti ystäväänsä yhteyden. Useista puheluista huolimatta Lehti ei saanut häntä kiinni.– Mä olen yrittänyt saada häntä kiinni monistakin paikoista. Mä oon yrittänyt soittaa hänelle varmaan sata kertaa, Lehti sanoo.– Hän häippäs kuin tina tuhkaan, Lehti toteaa.yllätys pamahti kesällä.Suomen lain mukaan ostetulle kiinteistölle pitää hakea Maanmittauslaitokselta lainhuutotodistus, jolla vahvistetaan se, kenelle kiinteistön omistus siirtyy.Yllätyksekseen Lehti sai kuulla, että lainhuutoa haki hänen ystävänsä, ja vieläpä oman yhtiönsä nimissä. Lehden mukaan mies ei ole siis maksanut kiinteistöstä euroakaan.

Miksi hän lähtisi tämmöistä tekemään?





Lainhuutotodistusta

Lehti





Kinan





– Ahneus, Lehti vastaa.Hän on miehen toimista yllättynyt.– Mulle se oli suuri yllätys.– Mä oon periaatteessa aina uskonut ihmisistä hyvää, mutta alkaa tulla vanha sanonta, jonka Lenin aikanaan totesi, että ”luottamus on hyvä, mutta kontrolli on parempi”. Ikävä juttu.– Olen ollut 50 vuotta liike-elämässä. Tämmöistä en ole aiemmin kuullut, eikä ole aiemmin tullut vastaan, Lehti hämmästelee.haki myös Lehti oman yhtiönsä nimiin. Asia on siten yhä Maanmittauslaitoksella vireillä, koska se on saanut kaksi ristiriitaista hakemusta kiinteistön omistuksen vahvistukseen liittyen.Asia on vireillä myös Helsingin käräjäoikeudessa turvaamistoimiasiana.Lehti vaatii, että käräjäoikeus takavarikoisi miehen ja tämän yhtiön varoja 205 000 euron edestä.– Ilman muuta lähden (taistelemaan oikeuteen). Mä olen kuitenkin rahoittanut sen (kiinteistön) viimeistä euroa myöden, Lehti kertoo.vaatii käräjillä, että hän saisi lainhuudon kiinteistölle oman yhtiönsä nimissä, ja siten kiinteistön hänen yhtiönsä haltuun. Lehti vaatii, että oikeus määrää miehelle 100 000 euron uhkasakon, jos hän ei noudata Lehden vaatimuksia.Tämän lisäksi Lehti harkitsee jopa rikosilmoituksen jättämistä, mikäli asia ei etene oikeudessa hänen kannaltaan suotuisasti.– Katsotaan nyt, miten tässä käy. Viime kädessä sille linjalle tässä on sitten kuitenkin mentävä, Lehti toteaa.IS yritti tavoitella kinan toista osapuolta, mutta lukuisista soittoyrityksistä huolimatta mies ei vastannut puhelimeen perjantaina.keskiössä oleva puurakenteinen, jugendvaikutteinen koulurakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Siinä on todettu sisäilmaongelmia.Koulun ensimmäiset osat valmistuivat vuonna 1917, ja se on Lohjan vanhin oppikoulurakennus. Rakennus on suojeltu, ja siihen tehtävien korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas luonne säilyy.Lehden tarkoituksena oli kunnostaa kiinteistö siten, että siinä toimisi pieniä yhdistyksiä ja yrityksiä.– Se on erilaisten yhdistysten ja pienten alkavien yritysten kotipesä, Lehti kertoo käyttötarkoituksesta.