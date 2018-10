Kotimaa

Etsinnät Ahvenanmerellä päätetty – hätäraketti olikin kai lentokone 19.10. 22:41

Itämeri Kokenutkin tarkkailija voi silloin tällöin erehtyä.

Etsinnät Ahvenanmerellä on päätetty, Merivartiosto tiedottaa Twitterissä. Hätäraketeiksi luullut valot olivatkin mitä todennäköisimmin Arlandan lentokentälle laskeutuneiden lentokoneiden valoja.



– Tietyissä olosuhteissa kokenutkin havainnoija voi erehtyä, Merivartiosto lisää.

Länsi-Suomen merivartiosto kertoi aiemmin illalla, että Ahvenanmerellä on havaittu hätäraketteja ja useita yksiköitä on hälytetty tarkistaman tilannetta.



Havainnot oli tehty kalastusalukselta.