Kotimaa

Veneilijät lähtivät uistelemaan Puulalle, jäivät palaamatta rantaan – etsinnät käynnissä

19.10. 22:37

Itä-Suomen poliisilla on käynnissä kaksi etsintätehtävää, joissa etsitään kadonneita veneilijöitä.

Itä-Suomen poliisilaitos sai perjantai-iltana kello 20.07 ilmoituksen kolmen miehen seurueesta, jotka olivat lähteneet uistelemaan Puulalle Hirvensalmella. Miehet olivat menneet kalalle Puulan Simpiänselälle, mutteivät palanneet lähtöpaikkaan sovitusti.



Etsinnät ovat käynnissä. Poliisia on avustamassa järvipelastajat sekä pelastuslaitos.



Toinen etsintä on käynnissä samanaikaisesti Puruvedellä Savonlinnassa. Poliisi sai ilmoituksen iltaseitsemän jälkeen miehestä, joka oli lähtenyt veneilemään iltapäivällä. Viimeisin havainto hänestä on tehty noin kello 15. Mies lähtenyt vesille Pihlajaniemestä Hummonselän suuntaan.



Tässä tehtävässä poliisia auttaa järvipelastajien ja pelastuslaitoksen lisäksi myös Puolustusvoimien helikopteri.