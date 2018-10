Kotimaa

Ahvenanmerellä on havaittu hätäraketteja – Merivartioston yksiköt matkalla paikalle

Ahvenanmerellä on havaittu hätäraketteja – Merivartioston yksiköt matkalla paikalle 19.10. 20:56

Itämeri Hätärakettien havaintopaikka sijaitsee Ahvenanmeren länsiosassa.

Ahvenanmerellä on havaittu illalla hätäraketteja. Länsi-Suomen merivartioston useita yksiköitä on hälytetty tarkistaman tilannetta.



Merivartiostosta kerrottiin STT:lle kello 20.30, että rakettien havaintopaikka on Ahvenanmeren läntisessä osassa, lähellä Suomen merirajaa.



Kalastusalukselta oli nähty merivartioston alustavien tietojen mukaan viisi hätärakettia.