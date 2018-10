Kotimaa

Kuortin ABC:ltä löytyneen miehen murhasta epäillyillä useita tuomioita törkeistä pahoinpitelyistä

Kuortin ABC:n läheisyydestä löytyi torstai-iltana aikuisen miehen ruumis.

Poliisi tutkii tapausta murhana. Tekotapaa ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Teosta epäiltyinä poliisi on ottanut kiinni neljä kantasuomalaista miestä. Kolme miehistä otettiin kiinni ABC:n lähistöltä ja yksi Joutsasta.

Poliisi uskoo murhan tapahtuneen noin tunnin ajomatkan päässä Kuortista sijaitsevassa yksityisasunnossa. Veli Mäkisen tiellä Joutsassa sijaitseva asunto kuuluu yhdelle epäillylle.

Kuvaa Kuortin ABC:n eristyspaikalta yöllä jutun alussa olevalla videolla.

Etenkin

Lahdesta

Joutsassa

on ottanut epäiltyinä kiinni neljä miestä. Heistä kaksi, 37- ja 25-vuotiaat ovat IS:n tietojen mukaan Joutsasta, missä henkirikoksen uskotaan tapahtuneen. Kaksi muuta miestä ovat 30-vuotias jyväskyläläinen ja 24-vuotias helsinkiläinen.Uhri on IS:n tietojen mukaan 35-vuotias joutsalaismies. Myös hänellä on rikostaustaa.Joutsasta kotoisin olevaa jyväskyläläismiestä voi pitää ”poliisin tuttuna”. Hänet on tuomittu käräjillä erilaisista rikoksista lukuisia kertoja.Vuonna 2012 Keski-Suomen käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen muun muassa kolmeen törkeään pahoinpitelyyn. Tuomioksi tuli kolme vuotta ja neljä kuukautta vankeutta.Yksi miehen uhreista sai vaikean aivovamman ja hän joutuu edelleen käyttämään pyörätuolia. Kahta muuta uhriaan mies puukotti.Mies valitti tuomiosta hovioikeuteen. IS ei ehtinyt hankkia hovioikeuden ratkaisua virka-ajan puitteissa perjantaina.Vuonna 2011 jyväskyläläismies tuomittiin muun muassa ryöstöstä ja kahdesta pahoinpitelystä.kotoisin oleva helsinkiläismies on myös tuomittu törkeästä pahoinpitelystä. Hän löi uhriaan Lahdessa syksyllä 2015 ehdonalaisessa ollessaan useita kertoja muun muassa sorkkaraudalla. Lisäksi hän viilsi uhria puukolla.Rangaistukseksi mies sai kaksi vuotta ja neljä kuukautta vankeutta. Miehellä on tuomioita lisäksi muun muassa huumausainerikoksista.Myös joutsalaiset epäillyt ovat olleet käräjillä useita kertoja erilaisten pikkurikosten vuoksi.surmansa saanut mies sai puolestaan kolmen kuukauden vankeustuomion maaliskuussa 2013. Hän syyllistyi rollaattoria käyttäneen miehen pahoinpitelyyn.