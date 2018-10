IS Joutsan epäillyllä henkirikospaikalla: Poliisit tutkivat rivitaloa suojavarusteissa, naapureille asunnonhaltija on jäänyt tuntemattomaksi

Kotimaa

Kuortin ABC:n läheisyydestä löytyi torstai-iltana aikuisen miehen ruumis.

Poliisi tutkii tapausta murhana. Tekotapaa ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Teosta epäiltyinä poliisi on ottanut kiinni neljä kantasuomalaista miestä. Kolme miehistä otettiin kiinni ABC:n lähistöltä ja yksi Joutsasta.

Poliisi uskoo murhan tapahtuneen noin tunnin ajomatkan päässä Kuortista sijaitsevassa yksityisasunnossa. Veli Mäkisen tiellä Joutsassa sijaitseva asunto kuuluu yhdelle epäillylle.

