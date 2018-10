Kuortin salaperäisen poliisioperaation aiheutti ABC:n pihalta löytynyt ruumis – murhatun miehen henkilöllisyys ei vielä poliisin tiedossa

Kotimaa

Kuortin salaperäisen poliisioperaation aiheutti ABC:n pihalta löytynyt ruumis – murhatun miehen henkilöllisyys

Tutkinnanjohtaja

Kuvaa tapahtumapaikalta yöllä yllä olevalla videolla.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Epäillyn asunnosta ABC:n pihalle





”Alue oli laaja”