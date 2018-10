Kotimaa

Pitääkö Suomen jäädä kesä- vai talviaikaan? Nyt vastaavat puolueiden puheenjohtajat

Kesä-

Talviaika

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jussi Halla-ahokin

Vihreiden

Myös

Kaikkien

Myös