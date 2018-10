Kotimaa

Bisquitin kolumni: Tähän on tiltu

maistiaisiksi hieman nykyfederatiivista sankarirunoutta:”Mistäs tulet, kustas tulet,poikani iloinen?””Takaa merien, takaa merien,Äitini kultainen.””Mitä sieltä tekemästä,poikani iloinen?”Katedraalia katsomasta,Äitini kultainen.”Historiaa tunteva huomaa kyllä, että säkeet ovat mukaelma alkuperäisestä 1940-luvun rekilaulusta.Siinäkin runossa kyselijänä oli Äiti, silloinen Äiti-Synnyinmaa, käytännössä nykyinen Äiti-Venäjä. Meren takaa silloinkin tultiin, tarkemmin sanottuna aina Meksikosta asti.”Mitä sieltä tekemästä,poikani iloinen?””Jäähakulla huitomasta,Äitini kultainen.”Ilmeisen hyvin oli poika tullut huidelleeksi, sillä tiettävästi Äiti myönsi pojalle Neuvostoliiton Sankarin arvonimen.Modernin hybridivaikuttamisen näkökulmasta – ja tietyn sortin hybridivaikuttaja poika selvästi on – meksikolaistyylinen hakunheiluttelu tuntuu tänä päivänä krouvin yksioikoiselta huseeraamiselta.Useimpien alan aktiivien piirissä (tietyt arabit pl.) onkin ollut havaittavissa pyrkimystä hienovaraisempaan toimintaan.Ehkä onnistunein esimerkki uudesta hybridiajattelusta on ukrainalainen vihreä mies. Se on anonyymi ja vapaaehtoinen, jo profiililtaan kaikin puolin omalajisensa.Toisin kuin vihreä mies, joka on siis statukseltaan siviili, salisburylaisen katedraalinkatsojan on kerrottu kuuluvan kirkkokäyntejä tekevään viralliseen federatiiviseen turistiorganisaatioon.Mikä huomattavaa, salisburylaisen katedraalinkatsojan vierailut voivat olla tunnustuskuntien välisiä.Vaikka yleisesti tiedetään esimerkiksi Moskovan patriarkaatin penseä suhtautuminen ekumeniaan, mikään ei estä sikäläistä federatiivista kirkkoturistia tekemästä tutustumisretkeä anglikaaniseen pyhäkköön.Meille suomalaisille konstailematon hybridivaikuttaminen on tullut muutamien viime vuosien kuluessa hyvinkin tutuksi.Miksi mikään federaatio vaivautuisi turvautumaan johonkin brutaaliin desanttiin, kun homman voi delegoida yhdelle serviilille dosentille.Toki tuokaan mutkattomuus ei ole mitään verrattu vuosien kultaaman kotiryssä-ajan vaivattomuuteen, jolloin vaikuttamiseen ei erityisiä hybridejä edes tarvittu.Jahas. Olisiko Äidillä lopuksi vielä jotain kysyttävää?”Mitä sieltä tekemästä,poikani iloinen?””Airistolta ostelemasta,Äitini kultainen.”