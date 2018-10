Ohikulkija pysähtyi Kuortin ABC:lle – vastassa oli poliiseja ja Puolustusvoimien kalustoa: ”Ei ole ihan jokapäiväistä”

Kotimaa

Ohikulkija pysähtyi Kuortin ABC:lle – vastassa oli poliiseja ja Puolustusvoimien kalustoa: ”Ei ole ihan jokapä

Vastassa oli poliiseja ja Puolustusvoimien kalustoa.Viitostien varressa Kuortissa Pertunmaalla oli iso poliisioperaatio torstaina illalla. Itä-Suomen poliisin johtokeskus tiedottaa poliisin tutkivan vakavaa henkeen ja terveyteen kohdistunutta rikosta Pertunmaan Kuortissa.– Ei ole ihan jokapäiväistä tällainen, ja vielä tällaisella pienellä paikkakunnalla, sanoo paikalle sattumalta osunut silminnäkijä Ilta-Sanomille.Hän oli ABC:llä noin puolen yön aikaan. Silloin paikalla oli vielä poliiseja ja kaksi puolustusvoimien kuorma-autoa.– Puolustusvoimien autot ovat tuossa rekkaparkissa ja takapiha on eristetty, silminnäkijä kertoo.– Siellä ilmeisesti tutkitaan jotain. Juuri tuosta edestä kävelee yksi poliisi, jolla on iso reppu mukana ja huomioliivi päällä.Silminnäkijä ei osaa sanoa, paljonko paikalla on poliiseja, koska eristetylle alueelle ei näe. Hänen mukaansa eristettynä on ainoastaan ABC-aseman takana oleva alue. Siellä sijaitsee muun muassa rekkaparkki ja rekkojen tankkauspiste. Muuten ABC-liikenneasema on auki ja toimii normaalisti.Poliisin mukaan alueella on suoritettu illan aikana teknistä ja taktista tutkintaa. Tutkintaa jatketaan perjantaina. Tutkittavan alueen eristykseen poliisi on saanut virka-apua Puolustusvoimilta.Tutkinnasta tiedotetaan tarkemmin perjantaina kello 12 mennessä.