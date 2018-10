Kotimaa

ABC-aseman pihalla iso poliisi­operaatio Kuortissa – Puolustus­voimat myös paikalla

Itä-Suomen poliisin johtokeskus tiedottaa poliisin tutkivan vakavaa henkeen ja terveyteen kohdistunutta rikosta Pertunmaan Kuortissa.Poliisi on suorittanut alueella illan aikana teknistä ja taktista tutkintaa.Tutkintaa jatketaan perjantaina.Tutkittavan alueen eristykseen poliisi on saanut virka-apua Puolustusvoimilta.Tutkinnasta tiedotetaan tarkemmin perjantaina kello 12 mennessä. Poliisi pahoittelee, että se ei voi tässä vaiheessa antaa lisätietoja.Silminnäkijöiden mukaan paikalla oli ainakin seitsemän poliisiautoa kello 22 aikoihin.Poliisit ottivat valokuvia huoltoaseman pysäköintialueella.Pienehkö alue oli eristetty nauhoilla.ABC Kuortti on auki 24/7. Henkilökunta ei osannut kommentoida IS:lle, mistä oli kyse.