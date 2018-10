Kirjakustantamon pomo oli onnistua härskissä ja röyhkeässä lavastuksessa – vakuutusyhtiö voitti taistelun jättisummasta

Kotimaa

Kirjakustantamon pomo oli onnistua härskissä ja röyhkeässä lavastuksessa – vakuutusyhtiö voitti taistelun jätt

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskeinen

Tämän

Itä-Uudenmaan

Oikeuden

Poikkeuksellisen röyhkeä petosrikos tapahtui Uudellamaalla sijaitsevalla paikkakunnalla jo vuoden 2011 huhti-heinäkuussa, mutta asiassa annettiin tuomio vasta keskiviikkona.Kirjakustantamon pomo väitti vakuutusyhtiölle, että yrityksen tiloissa olisi tapahtunut vesivahinko. Mies kertoi vahinkoasiantuntijalle, että kiinteistössä olisi ollut putkiremontti käynnissä, minkä takia käyttövesiliittymä oli katkaistu. Miehen väitteen mukaan yritykselle ei oltu tästä kuitenkaan kerrottu.Miehen kertoman mukaan ”joku” oli avannut venttiilin, ja vettä suihkusi katonrajasta ympäri varastoa.väitti, että varastossa olleista kirjoista noin 40 lavaa olisi tuhoutunut. Kirjakustantamon mukaan tästä aiheutui yli 900 000 euron vahingot, josta hän haki hyvityksiä vakuutusyhtiöltä. Mies otti jopa valokuvia aiheutuneista vahingoista.Mies oli kuitenkin alivakuuttanut varastonsa, ja hän sai vakuutusyhtiöltä ”vain” noin 240 000 euroa.Vakuutusyhtiö epäili kuitenkin myöhemmin miehen puheita, ja asiasta alkoi rikostutkinta. Miestä vastaan nostettiin syytteetkin. Ja oikeus oli lopulta sitä mieltä, että mies valehteli. Hän lavasti vesivahingon. Oikeus oli sitä mieltä, että mies kasteli itse varastotilat.– Kukaan todistajista ei ole kertonut sellaisista havainnoista, jotka liittyisivät veden tuloon katosta, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus toteaa.näyttö asiassa oli miehen ottamat valokuvat ja vakuutusyhtiön tutkijan tekemä analyysi kuvista.Kuvista näkyy, että veden määrä lisääntyi kronologisesti jokaisen kuvan ottamisen jälkeen, vaikka kuvanottohetkellä miehen kertomankaan mukaan katosta ei tullut enää vettä.– Kuvien perusteella on myös pääteltävissä, että vettä on kuvauksen aikana levitetty varaston lattialle, oikeus toteaa.lisäksi kuvista näkyi, että kirjojen lavat olivat päältä kuivia, mutta alta märkiä. Tämä tuki oikeuden mukaan sitä käsitystä, että vettä ei ole voinut tulla katonrajasta, kuten mies väitti. Kuvissa näkyi myös vesiämpäri.– (Mies) on tosin itse kertonut, että kuvien perusteella tehdyt havainnot selittyisivät sillä, että hän oli itse kuvauksen aikana pyrkinyt saamaan harjalla vettä pois varastotilasta. Käräjäoikeus pitää (miehen) kertomusta epäluotettavana sekä jälkikäteen keksittynä, oikeus toteaa.käräjäoikeus tuomitsi 61-vuotiaan miehen törkeästä petoksesta vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen.– Petoksella on tavoiteltu huomattavaa hyötyä sekä aiheutettu suurta taloudellista vahinkoa eli 239 777,15 euroa. Petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska rikos on toteutettu suunnitelmallisesti, oikeus perustelee.Oikeus perusteli ehdotonta tuomiota sillä, että miehellä oli taustalla kolme ehdollista vankeusrangaistusta. Oikeuden mukaan nyt käsitelty rikosjuttu olisi voitu käsitelty jo aiemmassa oikeudenkäynnissä, jolloin kokonaistuomioksi olisikin tullut ehdollisen tuomion sijaan selvästi yli kahden vuoden ehdoton tuomio.mielestä myös tämänkertaisen rikoksen suunnitelmallisuus ja luonne yksistäänkin puolsivat ehdotonta vankeutta.Mies joutuu myös joutuu korvaamaan vakuutusyhtiölle aiheuttamansa vahingon, eli noin 240 000 euroa. Hän joutuu maksamaan myös vakuutusyhtiön yli 9 500 euron oikeudenkäyntikulut.Miestä syytettiin myös toisesta törkeästä petoksesta.Hän olisi syytteen mukaan lavastanut toisenkin vesivahingon, jonka perusteella hän sai lähes 6 500 euron vakuutuskorvaukset. Tämä syyte kuitenkin kaatui, koska teosta jäi varteenotettava epäily, ja sillä perusteella ketään ei voida Suomessa tuomita. Nämä korvausrahat mies sai pitää.Oikeuden keskiviikkona antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.