Syyttäjä: Ilomantsilainen äiti laati järkyttävän suunnitelman perheensä varalle

Lopullinen tuomio mielentilan jälkeen

Väliin viranomaisyhteistyön avulla

Nainen laati vihkoon kahden sivun suunnitelman perheensä polttamisesta omakotitaloon Ilomantsissa, Pohjois-Karjalan käräjäoikeus toteaa välituomiossaan. Oikeus määräsi naisen mielentilatutkimukseen.Pienen lapsen äiti oli muun muassa hankkinut netistä tietoa tulipalon etenemisnopeudesta.Vihkoon kirjatussa suunnitelmassa oli kaavailtu muun muassa, että nainen hankkii sytytysmateriaalia jättämällä pyykin pesemättä. Lisäksi nainen oli suunnitellut, että jättää ikkunan auki tulipalon edistämiseksi, lukitsee ovet ja sulkee kaihtimet.Lisäksi nainen oli kaavaillut muun muassa, että siirtää kissan romuhuoneeseen ja asettaa sytytysmateriaaleja kiinni talon rakenteisiin. Tuomion mukaan hän oli myös varannut lyöntivälineen, jotta voisi tainnuttaa nukkuvan miehensä.– (Naisen) puhelimesta on taltioitu hänen itselleen lähettämänsä tekstiviesti, jossa on suunnitelman lyhennelmä. (Nainen) on tunnustanut lähettäneensä sen muistin virkistykseksi, välituomiossa sanotaan.Tuomion mukaan nainen halusi, että ainakin lapsi mutta mieluiten myös mies kuolee hänen kanssaan.Oikeus ottaa tekoon lopullisesti kantaa vasta mielentilatutkimuksen jälkeen. Se kuitenkin toteaa, että nainen on toiminut syytteessä kuvatulla tavalla. Käytännössä lopputulema on siis kiinni siitä, onko nainen syyntakeinen vai ei.Syyttäjä vaatii naiselle tuomiota kahdesta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.(Syytetty) on tehnyt itselleen muistilistan sytyttämiseen, pelastautumisen estämiseen ja suunnitelman muuhun täytäntöönpanoon liittyvistä toimenpiteistä, estänyt asunnon kahden palo- ja yhden häkävaroittimen toiminnan sekä hankkinut tekoa varten herkästi syttyvää nestettä, syyttäjä kuvaili.Syyttäjä vaatii naiselle vankeusrangaistusta, joka voi olla ehdollinen. Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta voi tuomita enintään neljä vuotta vankeutta.Poliisi on kertonut, että teki rikoksen ennalta estämiseksi yhteistyötä lastensuojelu- ja terveydenhuoltoviranomaisten kanssa. Lastensuojelusta kuultu todistaja kertoi, että nainen oli kokenut teon ulospääsyksi ongelmistaan.Lastensuojelun työntekijän mukaan nainen oli valitellut, että perheen surmaaminen oli tehty viranomaisen toimenpitein niin hankalaksi ja käytännössä estetty.