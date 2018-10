Kotimaa

Hallitus ehdottaa uutta lakia: kuntien kulttuuritoiminnalle tavoitteet

Kuntien kulttuuritoiminnalla ei ole aiemmin ollut laissa määriteltyjä tavoitteita.

Uusi laki asettaisi ensimmäistä kertaa tavoitteet kuntien kulttuuritoiminnalle, sanoo kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tavoitteita ovat esimerkiksi ihmisten mahdollisuus käyttää kulttuuripalveluita yhdenvertaisesti sekä mahdollisuus käyttää luovuutta.



Hallituksen tuore lakiesitys korvaisi yli 25 vuotta vanhan nykylain. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden ensi vuoden alussa, jos eduskunta ehtii käsitellä ja hyväksyä sen.



Pirneksen mukaan lakia uudistetaan, koska nykyinen laki on erittäin niukka. Lisäksi kuntien sivistystoimialaan liittyvät kulttuuritoiminnan "lähilait" eli liikunta-, nuoriso- ja kirjastolait on jo uudistettu.