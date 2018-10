Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Naisten maailma

Ikäväksi

Yksi

Miehiltä on viety valta ja ääni, feministit mylvivät kaikkialla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muualla

on taas mennyt. Tavalliselle (ja normaalille!) suomalaismiehelle ei löydy enää maailmassa sijaa!Mitään ei enää uskalla sanoa, heti ovat naiset kimpussa. Kun avaa television tai lehden, (ruma!) nainen siellä taas syyttää viatonta miestä. Miehiltä on viety valta ja ääni, feministit mylvivät kaikkialla, ja siksi sosiaalisessa mediassa on muuttunut ymmärrettäväksi käytökseksi se, että nimimerkki ”Yksin, miksi?” uhkaa väkivallalla, jos sitä televisiossa ärsyttänyt nainen sattuisi kävelemään vastaan nimimerkin kotikulmilla eli sohvan, vessan ja keittiön tienoilla.mies teki juuri toisesta miehestä rakkauselokuvan, Valmentajan. Elokuvassa Sarasvuon Jarin näköinen mies on Valmentaja, ja naiset ovat mukana taustoina, puolialastomina, juhlimassa miestä, siivoamassa miehelle, aplodeeraamassa miehen karismalle, sellaiselle jota on vain miehellä, joka on omin käsin kiivennyt katuojasta tähtiin.Toinenkin mies on tehnyt elokuvia, mutta hullu yleläisnainen Sara Rigatelli vei mieheltä senkin. Nimimerkki ”Eronnut, miksi?” mielikuvituskavereineen ei ole Louhimiehen elokuvia nähnyt, mutta ne ovat parhaita elokuvia, joita ne eivät ole nähneet, ja naiset voisivat nyt vain olla hiljaa ja keskittyä lesboiluunsa.Louhimiehen Akulla on valokuvissa aina sama ilme; nöyrän ja aran, kaljuksi ajellun oravan ilme, ja se ilme tuijottaa meitä kaikkialla todistaen omasta vilpittömyydestään eikä se ilme anna haastatteluja, vaan esiintyy vain omissa Facebook-monologinäytelmissään, jotka ovat muuttuneet viattomuuden, kärsimyksen ja totuuden suurimmaksi muodoksi.Onneksi on toisia miehiä puolustavia (normaaleja!) miehiä, Perus-Immonen ja Perus-Jokutoinen, jotka ovat ajautuneet Ylen hallintoneuvostoon, vaikka Yle onkin kommunistien linnake. Hallintoneuvostossa ne vaativat, että Sara Rigatelli pitää erottaa Ylestä, koska se on ulkomailla ja sillä on ulkomainen nimikin, ja sen syytä oli Mika Myllylänkin kohtalo.Suomessa, siellä missä valta lepää, miehet ovat yrittäneet neuvotella liian kauan keskenään paremmasta Suomesta ja paikallisista sopimuksista ja irtisanomislaista ja kaikkien toiveet ovat jo väsähtäneet niin, että jäljellä on vain miesten tarve tarttua hukkuessa omaan arvovaltaansa, ja siihen kaikki taas pysähtyy, miesten minäkuvaan.Palvelutalossa vanhus odottaa turhaan ruokaansa, mutta pääasia, ettei mies joudu myöntymään, vaan arvovaltariidan tuloksena saadaan aikaan tilanne, jossa mies säilyttää kasvonsa työntämällä ne hiekkaan, vaalit on pian, luvataan vanhukselle sämpylä, siitä se tykkää, jos on vielä elossa.Naiset ovat nyt yksinkertaisesti saaneet liikaa valtaa ja ääntä, ja olisi korkea aika palauttaa ne tasa-arvon nimissä myös miehille.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.