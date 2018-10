Kotimaa

Työkyvytön nosti eläkettä ja touhusi kolmessa firmassa – kavalsi 90 000 euron lisätienestit

Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut noin 50-vuotiaan miehen ehdolliseen vankeuteen törkeästä kavalluksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Mies kavalsi 90 000 euroa lehteä kustantaneelta yhtiöltä, jonka osakas hän oli.

tapahtuivat vuosina 2012–17. Viimeisen kolmen vuoden aikana mies oli pitkäaikaisen sairautensa vuoksi työkyvytön ja nosti työkyvyttömyyseläkettä.Samalla mies oli kuitenkin mukana kolmen eri yhtiön toiminnassa. Lehden toimisto oli itsenäisesti työskennelleen miehen pihapiirissä.Mies käytti hyväkseen tilinkäyttöoikeuttaan ja siirsi vuosien mittaan yrityksen varoja joko omalle tai sukulaistensa tilille muun muassa kulukorvauksina. Osan rahoista mies siirsi toiselle, harrastetarvikkeita myyneelle yhtiölleen, jonka toiminta laajeni rikoksen tekoaikana.Epärehellisyydestä kertoivat muun muassa ostolaskuista löytyneet tarrat, joilla mies muutti laskujen maksajaksi lehtiyhtiön. Iso osa laskuista ei liittynyt mitenkään yhtiön toimintaan.Syyttäjän mukaan miehen kavaltama summa oli ainakin 120 000 euroa. Käräjäoikeus totesi tarkan summan arvioimisen yhtiöiden osin päällekkäisen toiminnan vuoksi mahdottomaksi, mutta päätyi 90 000 euroon.Runsaan vuoden aikana mies nosti sairauspäivärahoja lähes 24 000 euron verran. Syyttäjä vaatikin miehelle rangaistusta myös törkeästä petoksesta.Mies selitti oikeudessa, että lehden tekeminen oli hänelle vapaa-ajan harrastus. Työ ei olisi miehen heikon liikkumisen vuoksi edes onnistunut ilman omaisten apua.– Tähän nähden epäselväksi on jäänyt, etteikö (mies) olisi ollut työkyvytön ja oikeutettu sairauspäivärahaan, oikeus arvioi ja hylkäsi syytteen.Koska miestä ei ole rekisteröity aiemmista rikoksista, vankeusrangaistus tuomittiin ehdollisena. Mittaa tuomiolla on vuosi ja kolme kuukautta.Lisäksi mies määrättiin maksamaan oheissakkoa 330 euroa. Tuomioon lisättiin myös kolmen vuoden liiketoimintakielto.Miehen on korvattava lehtiyhtiölle kavaltamansa 90 000 euroa. Lehtiyhtiön oikeudenkäynti- ja muista kuluista miehelle tuli 6 300 euron lasku.