Sisällissodan kammottavilla vankileireillä myös rakastuttiin: ”Kun elinolot paranivat, tunteille tuli sijaa”

Ihmisluonnon perimmäinen kaipuu rakkauteen eli myös silloin, totta kai.

Leireillä elämää suurempi asia saattoi olla annettu leipäpala tai lihannokare.

Nuorena ajattelee, etteivät suvun tarinat liity minuun mitenkään. Olen ihan eri tyyppi. Kun ikääntyy, huomaa, ettei olekaan irti.

1920-luvun vasemmistolainen nuorisoliike oli samanmielisten yhteisö, jossa jaettiin vuoden 1918 kokemukset