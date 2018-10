Kotimaa

Anni Törnin surma syyteharkintaan – miesystävää epäillään taposta

Poliisi on saanut heinäkuussa kadonneen ja kuolleena löytyneen Anni Törnin henkirikostapauksen esitutkinnan valmiiksi, ja tapaus on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.





