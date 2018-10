Tuttavat kummastelivat vierasta autoa metsätiellä – Eteläeurooppalainen aggregaattikauppias koki kauhun hetkiä Sysmässä

Kotimaa

Tuttavat kummastelivat vierasta autoa metsätiellä – Eteläeurooppalainen aggregaattikauppias koki kauhun hetkiä

Eteläeurooppalaisen

Että mikäs juttu tämä on. Ja siitähän se sitten lähti kehittymään.

Väärinymmärrys varkaudesta

Se on Sysmän maaseutua. Jos verrataan Helsingin Kaisaniemen Maailma kylässä -konserttia ja tätä tapahtumapaikkaa, niin onhan ne täysin kaksi eri maailmaa.





Nyrkit nousivat

Paennut kauppias eksyi metsään