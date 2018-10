Presidentti Lyndon B. Johnson vetäisi peniksensä esiin kesken Vietnam-neuvottelun – uusi kirja valottaa, miksi miehet haluavat esitellä sukuelintään

Kotimaa

Presidentti Lyndon B. Johnson vetäisi peniksensä esiin kesken Vietnam-neuvottelun – uusi kirja valottaa, miksi





Olen melko varma, että miehet alkoivat piirtää peniksen kuvia luolien seinille sillä hetkellä, kun he huomasivat, että hiilenpalalla voi piirtää.

Se on lääkärintodistus





Se on vastaus Vietnamin sotaan





Se on ahdistelua

Emme voi varmuudella sanoa, että kuva on aina harmiton tai ei koskaan verrattavissa väkivallan kokemukseen.





”Se on vain kuva” -perustelua ei Hainerin mielestä pitäisi käyttää, ellei ole itse koskaan saanut peniskuvaa tahtomattaan.