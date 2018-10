Kotimaa

Etelä- ja Keski-Suomen yli liikkuu sateita – perjantaina maahan virtaa kuivaa ilmaa

Torstaina maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Pohjoisessa vesisateet sateet jäävät vähäisemmiksi ja ovat selvästi paikallisempia. Iltaa kohti sää muuttuu lännestä alkaen poutaiseksi ja selkeämmäksi. Lännenpuoleiseksi kääntyvä tuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on etelässä ja idässä 10–12 astetta, Pohjanmaalla ja pohjoisessa 5–8 astetta, Pohjois-Lapissa 1–4 astetta.Perjantaina Suomeen virtaa kuivaa ilmaa puuskaisen luoteistuulen myötä. Illalla tuuli heikkenee. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Suomen länsiosassa on poutaa ja aurinkoista.Pohjois-Suomen itäosassa on pilvistä, ja lähinnä Koillismaalta Kainuuseen ulottuvalla alueella tulee vesikuuroja.Päivälämpötila on 8–10 astetta, Koillismaalla sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa 2–5 astetta.Lauantaina tuuli on heikkoa. Pilvisyys on runsasta ja sää enimmäkseen poutainen. Maan länsiosassa voi tulla vähäisiä sateita.Päivälämpötila on etelässä noin 8 astetta, maan keskivaiheilla 4–7 astetta, Lapissa 1–5 astetta.