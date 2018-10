Autoilijoilla kävi Mäntyharjulla niin huono tuuri, että poliisikin hämmästyi – auto sinkoutui takavalojaan myöten järveen

Kotimaa

Autoilijoilla kävi Mäntyharjulla niin huono tuuri, että poliisikin hämmästyi – auto sinkoutui takavalojaan myö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mäntyharjulla Kouvolan ja Mikkelin välisellä osuudella valtatie 15:lla on tapahtunut kolari, jonka toinen osapuoli päätyi auton kanssa järveen. Molemmissa autoissa oli vain kuski, ja he selvisivät tapahtumasta vammoitta.Tapahtuma sattui viime yönä aamuneljän aikaan noin kymmenen kilometriä Tuohikotista pohjoiseen. Alueella on satasen nopeusrajoitus.– Se on aika lailla suora tienpätkä, jossa onnettomuus on sattunut. Siinä vaan vesistöjen välissä menee tie, siitä veteen päätyminen, Itä-Suomen poliisista kerrotaan.– Tuossa taivasteltiin, että tuuri ei ollut kohdallaan, poliisista kommentoidaan.Toinen auto osui ensin kaiteeseen ja kimposi ojaan törmäten puuhun. Vastaan tullut auto väisti ojaan ajanutta autoa sillä seurauksella, että päätyi itse järveen. Vain takavalot jäivät pinnalle.Järveen päätynyt kuski pääsi järvestä omin avuin ylös. Ensihoito tarkasti kuskien voinnin, eikä jatkohoidon tarvetta ilmennyt.Poliisi tutkii onnettomuuden kulkua ja syitä. Molemmat kuskit puhallutettiin paikan päällä, eikä alkoholilla ollut osuutta asiaan.Pelastuslaitoksen sukeltajat yhdessä muun henkilöstön kanssa hinasivat järveen päätyneen auton kuivalle maalle. Ojaan päätynyt auto säilyi täysin ajokuntoisena.Tapahtuma ei vaikuta liikenteeseen tiellä.