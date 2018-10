Marissa Jaakola luuli saaneensa unelmatyön – kertoo nyt kirjassa, kuinka työmatkalla Tunisiassa alkoi karmiva painajainen

Kotimaa

Marissa Jaakola luuli saaneensa unelmatyön – kertoo nyt kirjassa, kuinka työmatkalla Tunisiassa alkoi karmiva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Lakimies” kehotti hankkimaan luottokortteja ja autoja

Tämä on minun maani, täällä noudatetaan minun sääntöjä.

Tyttö paljasti osoitteen sattumalta





Poliisi vahvistaa