Paavo Väyrysen paluu keskustaan päättyi pettymykseen – kertoo kirjassa oman versionsa, mitä kulissien takana tapahtui

Kotimaa

Paavo Väyrysen paluu keskustaan päättyi pettymykseen – kertoo kirjassa oman versionsa, mitä kulissien takana t

Tapaamisia konkaripoliitikoiden kanssa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









”Suorasanainen” keskustelu Juha Sipilän kanssa

Hän pyysi keskustelua ja minähän olen aina valmis keskustelemaan.

Sipilä ehdotti vaihtoehtoista ratkaisua