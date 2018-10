Kotimaa

Airiston Helmi -jutussa vangittu virolainen halusi päästä vapaaksi – oikeus ei suostunut

Virolaismiestä epäillään todennäköisin syin avunannosta törkeään veropetokseen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus jatkoi keskiviikkona Airiston Helmi -jutussa virolaismiehen vangitsemista todennäköisin syin epäiltynä avunannosta törkeään veropetokseen. Airiston Helmessä työntekijänä ollut mies vaati päästä vapaaksi vangitsemisistunnossa.



Tiistaina oikeus päätti pitää vangittuna venäläisen miehen, joka on toiminut Airiston Helmen hallituksen jäsenenä ja nimenkirjoittajana. Häntä epäillään todennäköisin syin törkeästä veropetoksesta.



Miehiä epäillään myös törkeästä rahanpesusta, mutta heitä ei ole vangittu siitä.



Poliisi on kertonut, että talousrikostutkinnassa on yhä tavoittamatta useita ihmisiä.