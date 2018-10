Kotimaa

Kahta nuorta syytetään murhasta: teinipoika löysi ruumiin palaneen auton takakontista

Syyttäjä on nostanut 19- ja 20-vuotiaita nuoria vastaan syytteet murhasta.

Lappeenrannasta Lauritsalan venesatamasta löytyi ruumis palaneen auton takakontista toukokuun lopussa.Syyttäjä on nyt nostanut syytteet kahta henkilöä vastaan murhasta, törkeästä vapaudenriistosta, törkeästä ryöstöstä, hautarauhan rikkomisesta, vahingonteosta ja lievästä maksuvälinepetoksesta.Hautarauhan rikkominen tarkoittaa todennäköisimmin tässä tapauksessa sitä, että uhri on poltettu tarkoituksella kuoleman jälkeen.Syytetyt ovat lappeenrantalaiset 19-vuotias nainen ja 20-vuotias mies. Molemmat ovat edelleen vangittuina.Tapauksen tutkinta käynnistyi, kun teinipoika huomasi ruumiin palaneessa autossa Lauritsalan venesatamassa. Poika oli satamassa pikinikillä vanhempiensa kanssa.– Täällä on kallo, poika huudahti.Palokunta oli käynyt sammuttamassa tulipalon ja auto oli jäänyt paikoilleen jäähtymään. Ruumis oli kuitenkin jäänyt huomaamatta.Auto oli ollut heti sammutuksen jälkeen liian kuuma tutkimiselle, ja tietokatkoksen takia kukaan ei tullut tarkistamaan autoa ennen kuin kontissa olleesta ruumista ilmoitettiin.Poliisi otti seuraavana päivänä kiinni neljä henkilöä tapaukseen liittyen. Myöhemmin vangittiin lappeenrantalaiset 19-vuotias nainen ja 20-vuotias mies todennäköisin syin epäiltynä murhasta.Vaikka poliisilla oli ensihetkistä alkaen suhteellisen varma tieto takakontista löytyneen vainajan henkilöllisyydestä, tulipalo oli polttanut jäänteet niin pahasti, että virallinen vahvistus saatiin vasta kesäkuun lopussa.Uhri oli 20-vuotias logistiikan opiskelija ja murhasta epäillyt hänen tuttujaan.