Kotimaa

Talviaika voitti valtion kyselyssä kellojen siirtelyn lopettamisesta

Ministeriön mukaan havaitut robottivastaukset on poistettu avoimen verkkokyselyn tuloksista. Pysyvään talviaikaan siirtyminen saa hiukan suuremman kannatuksen kuin pysyvään kesäaikaan siirtyminen, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Kesä- ja talviajasta kysyttiin kansalaisilta niin kyselytutkimuksessa kuin avoimessa verkkokyselyssä.



Syyskuun loppupuolella tehdyssä kyselytutkimuksessa noin 47 prosenttia kannatti pysyvää talviaikaa, ministeriö kertoo. Kesäajan kannalla oli 39 prosenttia. Kantar TNS:n toteuttamassa kyselyssä vastauksia oli vajaat 1100, ja virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.



Otakantaa.fi-osoitteessa järjestetyssä avoimessa verkkokyselyssä vastaajien kannat menivät lähes tasan: 52 prosenttia oli talviajan kannalla ja 48 prosenttia kesäajan kannalla. Talviaikaa kannatettiin noin 238 000 vastauksessa ja kesäaikaa noin 216 000 vastauksessa, ministeriö kertoo.



Ministeriön mukaan kaikille avoimesta verkkokyselystä on jätetty huomioimatta havaitut robottivastaukset.



