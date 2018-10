Kotimaa

Vesisateita leviää Keski- ja Pohjois-Suomeen – etelässä enimmäkseen poutaa

Etelässä on enimmäkseen poutaa ja aluksi pilvistä, päivällä pilvisyys vaihtelee. Maan keski- ja pohjoisosaan leviää vesisateita länsilounaasta. Käsivarressa voi sataa myös räntää. Etelälounainen tuuli voimistuu.Päivälämpötila on etelässä 11–15 astetta, maan keskiosassa 8–11 astetta, pohjoisessa 4–8 astetta, Pohjois-Lapissa 2–4 astetta.Torstaina maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu sateita itään. Illalla sää selkenee lännestä.Pohjoisessa on poutaista laajalti, Kainuussa sataa paikoin vettä, Luoteis-Lapissa tulee vesi- tai räntäkuuroja. Tuuli on lännenpuoleista. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 10–13 astetta, Pohjanmaalla ja pohjoisessa 5–10 astetta, Pohjois-Lapissa noin kaksi astetta.Perjantaina on luoteistuulista. Maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen ja poutainen. Maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä tai räntää. Päivälämpötila on 8–10 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 5 asteen vaiheilla.