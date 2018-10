Kotimaa

Yksi netissä julkaistu video mullisti elämän – ravintoloitsija kertoo: Se on loppuelämän haitta, maine meni

Yksi tunteenpurkaus.Eipä olisi helsinkiläinen ravintoloitsija voinut kuvitella, millaisia seuraamuksia siitä hänelle koituisi. Ei ikimaailmassa.Ja saati, että se räyhääminen olisi kaikkien nähtävillä ja ihmeteltävissä. Sivullinen henkilö kuvasi hänen meuhkaamisensa videolle, joka ladattiin videopalvelu Youtubeen. Mies ei tiennyt, että häntä kuvattiin.– Haista sinä kuule paska saatana.– Te ette pysäyttele niitä autoja.– Älä koske muhun saatanan kusipää, mies räyhäsi järjestyksenvalvojalle.oli valmis. Videon yhteydessä kerrottiin, että räyhääjä oli ravintoloitsija. Mies on selvästi tunnistettavissa videolta, ja netin käyttäjät tiesivät, mitä ravintolaa mies pyöritti.Ravintolan Facebook-sivuille rupesi valumaan vihaviestejä. Ravintolan Facebook-arvostelut romahtivat. Asiakaskunta kaikkosi, varattuja tilaisuuksia peruttiin.Mies sai pilapuheluita. Yöunet menivät. Ystävyyssuhteet ”viilenivät”.Videota katsottiin yli satatuhatta kertaa. Videon voi yhä löytää netistä. Se on miehen mielestä loppuelämän haitta.miksi mies sitten räyhäsi? Syy tuo asiaan inhimillisyyttä.Ravintola sijaitsi yleisen hiekkatien varrella. Ravintolan lähettyvillä järjestettiin kesäisin erinäisiä tilaisuuksia. Myös tapahtumapäivänä, vuoden 2016 elokuussa. Mies oli kyllästynyt siihen, kun järjestyksenvalvojat estivät autoilijoita ajamasta hänen ravintolalleen.– Mulla on ravintola tuolla. Se on tyhjä tällaisena päivänä. Jos teillä on tilaisuus, se on tyhjä, kun te pysäytätte kaikki autot. Siellä ei ole ketään. Normaalisti kesäpäivänä se on täynnä, mies sanoi kiihtyneenä tapahtumapäivänä.ei ollut ensimmäinen. Miehen mukaan autoilijoiden liikkumista oli aiemminkin estetty. Hän oli huomauttanut asiasta järjestyksenvalvojille, mutta se ei tuottanut tulosta.– Tilanne johti siihen, että sitkeimmät asiakkaat joutuivat kävelemään monta sataa metriä ravintolalle, koska heille ei annettu lupaa ajaa perille saakka. Kerran työntekijäänikin estettiin tulemasta työpaikalle, kun hän tuli autolla, mies sanoo IS:lle.– Loppujen lopuksi paloi sitten pinna, mies taustoittaa hermostumisensa syytä.Hän ei puolustele käyttäytymistään. Oikeuden mielestä mies loukkasi järjestyksenvalvojan kunniaa, mutta ravintoloitsijaa ei syytetty rikoksesta, eikä hän siihen siten syyllistynyt.– Ei se mun ylpeimpiä hetkiäni ole. Mutta se, olinko minä siinä huonosti käyttäytyvä, sillä ei ole videon julkaisun kanssa mitään tekemistä. Se mun käyttäytyminen ei ole rikos, vaan sen videon julkaiseminen, mies sanoo IS:lle.mies on oikeassa, ja videon julkaisu on tämän koko asian ydin.– Syy, miksi puhun asiasta, on se, että ihmisille tulisi tietoutta, mitä tarkoittaa, kun meillä on kamerat käytettävissä kaikkialla koko ajan. Ja mitä videoiden julkaiseminen tarkoittaa. Sen suhteen on syytä olla erittäin varovainen, mies perustelee sitä, miksi hän kertoo asiasta IS:lle.– Maailmassa tapahtuu koko ajan tämmöisiä maltin menettämisiä. Ja se ei ole minun mielestä julkaisun arvoinen asia, että semmoista tapahtuu. Ihmisten pitäisi osata käyttää omaa harkintaa, mitä julkaistaan ja mitä ei, mies sanoo.teki asiasta rikosilmoituksen, syyttäjä nosti syytteet ja Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa taannoin tuomion.Oikeuden mielestä tieto miehen ”poikkeavasta” käytöksestä oli tässä tapauksessa yksityiselämää suojaavasta seikasta, vaikka se tapahtui julkisella paikalla.– Videon saattamiselle lukuisten ihmisten saataville ei ole ollut asianomistajan suostumusta, ja se on ollut oikeudetonta.– Vastaajien on täytynyt ymmärtää, että video on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asianomistajalle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Tekoa on sen vuoksi pidettävä tahallisena, Helsingin käräjäoikeus kirjoittaa.mielestä videon julkaisua ei voitu perustella sananvapaudellakaan.– Käräjäoikeus katsoo, että vastaajien sananvapauden rajoittaminen nyt kysymyksessä olevassa asiassa on välttämätöntä, sillä videolta ilmenee asianomistajan selvästi poikkeavaa käytöstä, videon informaatio- ja uutisarvo on varsin vähäinen, asianomistaja ei ole julkisuuden henkilö tai muuten yleisesti tunnettu henkilö ja kuitenkin video on yhdistetty hänen ammattiinsa, käräjäoikeus toteaa.Videon ensimmäisessä otsikkoversiossa oli käytetty myös risu-ukko-nimitystä. Sillä viitattiin Kouvolan vuoden 2016 kesäkuun tapahtumiin, jotka saivat somessa valtavaa huomiota.kuvasi tuolloin lenkkipolun varteen puutarhajätettä vieneen miehen, ja kehotti viemään ne muualle. Eläkeläismies rupesi kuitenkin kiroilemaan hillittömästi, ja nettiin ladattua videota katsottiin miljoonia kertoja.Oikeuden mukaan risu-ukko-nimityksellä oli tarkoitus saada ravintoloitsijan räyhäämisvideolle lisänäkyvyyttä.– Videon nimeäminen risu-ukko-nimityksellä on kiinnittänyt huomiota asianomistajan poikkeavaan käytökseen ja ollut omiaan aiheuttamaan häneen kohdistuvaa halveksuntaa sekä lisäämään yleisön kiinnostusta videoon, Helsingin käräjäoikeus toteaa.Ravintoloitsija koki risu-ukko-viittauksen kiusallisena.– Kyllä se pahalle tuntui, ravintoloitsija sanoo.Kamala oli myös ”risuvideolla” esiintyneen miehen kohtalo. Mies eristäytyi tapauksen jälkeen, hänen terveytensä heikkeni ja miestä ilkuttiin. Lopullinen isku oli se, kun lapsetkin tulivat sanomaan, ”eikö risumies ole vankilassa”. Mies kuoli kesken oikeuskäsittelyn vajaa vuosi videon julkaisun jälkeen. Miehen syytteet laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta jäivät sillensä.Myös videon kuvaaja joutui some-myrskyn kohteeksi. Netissä julkaistiin miehen nimi, osoite, ja hänen perheestään kirjoitettiin uhkaavasti. Hänen vanhimmalle pojalle huudettiin koulussa ”murhaajan poika”. Mies sai lopulta yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä 50 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 1700 euroa.miten ravintoloitsijalle kävi?Mies on ”elossa ja kitkuttelee”, kuten hän itse asian ilmaisee. Hänen ravintolatoimintansa loppui kuitenkin viime vuoden kesällä. Se meni konkurssiin, ja miehelle jäi 100 000 euron velat. Tulevaisuuden suunnitelmiaan hän ei paljasta.– No vuosi siinä sinniteltiin, mutta jossain vaiheessa se tuli selväksi, että ei siinä pysty toimintaa jatkamaan. Yrittäjä on sitkeä toisinaan. Joskus jopa liian, ravintoloitsija toteaa.hyvitystä ravintoloitsija saa kärsimyskorvauksista, jotka Helsingin käräjäoikeus velvoitti videota levittäneitä miehiä hänelle maksamaan.Käräjäoikeus tuomitsi videon Youtubessa julkaisseen 36-vuotiaan miehen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä 50 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloillaan 1800 euroa. Mies oli saanut videon ystävältään. Hän joutuu maksamaan ravintoloitsijalle 3 000 euron korvaukset.Samasta rikoksesta tuomittiin myös 47-vuotias mies. Hän sai 40 päiväsakkoa, joka teki miehen tuloilla 1 160 euroa. Mies oli kirjoittanut eräälle verkkosivulle miehen räyhäämisestä artikkelin, jonka yhteyteen hän oli laittanut linkin, joka vei kyseiselle Youtube-videolle. Hän joutuu maksamaan ravintoloitsijalle 2 500 euron korvaukset.Mutta raha ei tuo menetettyä mainetta takaisin.– Maine meni turhan päitten. Kyllä sillä saatiin aikaan huomattavaa vahinkoa, maineelle myös, mies sanoo.Helsingin käräjäoikeuden viime kuussa antama tuomio on lainvoimainen.