Kotimaa

Upseerioppilas kuoli rynnäkkökiväärin luotiin – syyttäjä vaatii yhä kapteeniluutnanttia vastuuseen kuolemasta

Kypärien valotikut muistuttivat maalitauluja

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa kaksi Puolustusvoimien työntekijää ja varusmiehen Hangon Syndalenin ampumaonnettomuudesta. Helsingin hovioikeus alkoi puida juttua maanantaina.Ammunnan johtajana toiminut yliluutnantti sai käräjillä ehdollista vankeutta kuolemantuottamuksesta ja tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. Toista upseerioppilasta ampunut oppilas ja tulitoiminnan valvojana toiminut pursimies taas saivat sakot samoilla nimikkeillä. Harjoituksen johtaja, kapteeniluutnantti, vapautettiin syytteistä.Syyttäjä vaatii hovissa myös kapteeniluutnantille sakkotuomiota kuolemantuottamuksesta ja palvelusrikoksesta. Hän myös vaatii, että yliluutnantti ja pursimies tuomittaisiin tahallisesta palvelusrikoksesta, koska pitää laiminlyöntejä vakavina.– Katson, että (kapteeniluutnantti) on esimiehenä laiminlyönyt huolehtia palvelusturvallisuudesta ja mitoittaa koulutuksen sellaiseksi, että toiminta on koulutettavien taso huomioon ottaen turvallista, syyttäjä muun muassa perustelee.Läheiset yhtyvät syyttäjän vaatimuksiin ja vaativat lisäksi jo tuomittujen henkilökuntaan kuuluvien rangaistuksen korottamista.Yliluutnantti ja pursimies vaativat molemmat hovioikeutta kumoamaan myös käräjäoikeuden tuomion. Kaikki henkilökuntaan kuuluvat kiistävät rikokset.– (Yliluutnantti) on useaan otteeseen kerrannut varomääräykset ja antanut tarkat ohjeet ammunnan kulusta ja siitä, mihin maaleihin kukin partio sai ampua, kovimman rangaistuksen saaneen yliluutnantin vastauksessa esimerkiksi perustellaan.Käräjäoikeus totesi, että onnettomuus olisi voitu välttää, jos varusmiehille olisi annettu täsmällisemmät ohjeet ja toimittu oikein.Onnettomuus sattui Merivoimien reserviupseerikurssin pimeäammuntaharjoituksissa joulukuussa 2015. Yhdeksän upseerioppilaan joukkue ampui kuvitteellisia vihollisia, joita esittivät pimeässä hohtavat maalitaulut.Ampuvilla sotilailla oli kivääreissään valonvahvistin pimeänäkemistä varten ja kypärissään valotikku, joka hohti pimeässä. Maalitaulut oli maalattu samanlaisella, pimeässä hohtavalla maalilla, ja ne muistuttivat valonvahvistimen läpi katsottuna valotikkuja.Harjoituksessa partiot ampuivat maalitauluja, vetäytyivät taaksepäin ja kääntyivät takaisin tulittamaan. Vetäytymisvaiheessa yksi partioista ajautui muita partioita kauemmas. Yksi partion jäsenistä laukaisi aseensa, jolloin luoti osui hänen ja maalitaulun väliin jääneeseen upseerioppilaaseen, joka oli juuri nousemassa seisaalleen ampuma-asennosta.