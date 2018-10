Naapuri vihasi Irjan perhettä, koska he puhuivat suomea ja elivät kuin suomalaiset

Kotimaa

Naapuri Leningradissa vihasi Irjan perhettä, koska he puhuivat suomea ja elivät kuin suomalaiset

Moni suomalainen ei tiedä, keitä inkerinsuomalaiset ovat. IS kertoo vainotun suomalaiskansan elämäntarinoita.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://lehti.is.fi/167ff676-f4a7-4167-ada6-df0fe9ab2e98/1